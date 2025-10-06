الإثنين, 06-أكتوبر-2025 الساعة: 10:12 م - آخر تحديث: 07:42 م (42: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
تدشين اختبارات النقل بمدارس الجمهورية

تدشين اختبارات النقل بمدارس الجمهورية

المؤتمرنت -
تدشين اختبارات النقل بمدارس الجمهورية
دشن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم اختبارات النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية لقرابة ستة ملايين طالب وطالبة بمدارس الجمهورية.

واطلع العلامة مفتاح ومعه وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني على سير الاختبارات بمدرستي “تريم للبنين والشهيد الأحمر للبنات”.

واستمعوا من وكيل قطاع التعليم الأساسي هادي عمار ومسؤول قطاع التربية بالأمانة عبدالقادر المهدي إلى شرح حول الجهود المبذولة لتدشين الاختبارات وتوفير المناخات الملائمة للطلاب والطالبات لتأديتها.

وفي التدشين أشاد العلامة مفتاح، بمستوى الانضباط الذي لمسوه في المدارس التي تم زيارتها، وقال “اللجان يسودها الهدوء وهذا دليل على مستوى الانضباط والأداء التعليمي في المدارس”.

ونوه بجهود كافة المعلمين والمعلمات والتربويين القائمين على العملية الاختبارية، مضيفًا “تشرفنا اليوم بزيارة أبنائنا الطلاب ومعنا وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير في أول خروج له من المستشفى لمواصلة دوره وأداء عمله في الوزارة، شاكرًا الله على سلامة الوزير الأمير وزملائه الوزراء الذين يتماثلون للشفاء وسيعودون إلى العمل”.

بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أهمية الاختبارات لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

وثمن جهود المعلمين والمعلمات وكافة التربويين في الميدان لإنجاح العملية الإختبارية والعملية التعليمية برمتها.

ودعا الدكتور الدعيس، أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب بما يمكنهم من استذكار دروسهم، حاثًا أبنائه الطلاب على التركيز عند قراءة أسئلة الاختبار والتمعن في الإجابة لضمان تحقيق المراتب العليا.








