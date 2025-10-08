الأربعاء, 08-أكتوبر-2025 الساعة: 06:16 م - آخر تحديث: 05:53 م (53: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك استهداف رئيس حكومة التغيير

الخارجية تشيد بمواقف 4 دول مساندة للشعب الفلسطيني
أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، بمواقف جنوب إفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وفنزويلا المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأثنى نائب وزير الخارجية في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية جنوب إفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وفينزويلا، على مواقفهم الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى وقف ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي البربري من جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب وتجويع، وحصار بحق أبناء غزة.

واعتبر جرائم الإبادة الجماعية والحرب والتجويع والحصار التي يقترفها العدو الصهيوني، بحق أبناء غزة، انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.

وجددّ أبو راس التأكيد على الموقف اليمني المبدئي والثابت في دعم ومساندة كل القضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشارت الرسالة إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اليمن من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك استهداف رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من رفاقه.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى مزيد من التعاون بين الدول وتنسيق المواقف من خلال اتخاذ خطوات عملية تُلبي تطلعات الشعوب الحرة في كل دول العالم، وتوقف جرائم الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية.








