مسئولة أممية تعزي في استشهاد الرهوي ورفاقه

التقى وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، ونائب الممثل المقيم نادية العوالمة.



ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بتفعيل العمل الإنساني، وتجاوز الإشكاليات والتحديات القائمة، والوصول إلى تفاهمات عملية تضمن نجاح البرامج والمشاريع في الميدان.



وفي اللقاء أكد الوكيل المتوكل، أن استهداف رئيس الوزراء ورفاقه يمثل عملًا إرهابيًا جبانًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويعطّل جهود الدولة في التنمية والخدمات للمواطنين.



وشدد على أن حكومة التغيير والبناء ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية وفق الأولويات الوطنية.



فيما قدّمت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واجب العزاء في استشهاد رئيس الحكومة ورفاقه، معبرة عن تضامن البرنامج الإنمائي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الصعبة.



وأكدت حرص البرنامج الإنمائي على مواصلة دعم جهود التنمية في اليمن، وتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية.

