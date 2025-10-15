النقيب: على الاحتلال الجديد أن يعتبر من ثورة 14 اكتوبر

الأربعاء, 15-أكتوبر-2025 الساعة: 01:23 م - آخر تحديث: 12:30 م (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - أكد وكيل أمانة العاصمة صنعاء حمود النقيب أن ثورة 14 اكتوبر المجيدة جاءت لتحقق الهدف الأول لثورة 26 سبتمبر الخالدة.
أكد وكيل أمانة العاصمة صنعاء حمود النقيب أن ثورة 14 اكتوبر المجيدة جاءت لتحقق الهدف الأول لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقال النقيب في تصريح للمؤتمر نت إن ثورة 26 سبتمبر الخالدة هي أم الثورات والتي أنجبت ثورة 14 اكتوبر المجيدة كتحقيق للهدف الأول من اهداف ثورة 26 سبتمبر الذي ينص على التحرر من الاستعمار والاستبداد ومخلفاتهما، وهو ما تحقق خلال الثورتين بإنهاء الحكم الامامي المستبد وطرد الاحتلال البريطاني، وهو ما يلبي تطلعات الشعبي اليمني في الشمال والجنوب.

وأضاف "ما أشبه اليوم بالبارحة عندما قامت ثورة 14 اكتوبر ضد المحتل الاجنبي، وها هو الاحتلال اليوم عاد بأشكال وأدوات وطرق جديدة، ليحتل جزء غالي من اليمن، لكن نقول لمن يتعاونو مع الاحتلال الجديد أن يجنحو للسلم وأن يسلمو بأنهم يمنيين وأن الوطن أغلى من أي شيء والتخلي عن التبعية، ما لم فإن الشرارة تنطلق من صنعاء لتحرير كل شبر من اليمن، وتحيا الجمهورية اليمنية".








