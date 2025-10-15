المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 67 ألفاً و938

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 67 ألفاً و938 شهيداً و170 ألفاً و169 مصاباً.



وقالت الوزارة في بيان إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "25 شهيداً و35 إصابة".



وأكد الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأشارت إلى أنها تسلمت جثامين 45 فلسطينياً كانت محتجزة لدى الاحتلال، لافتة إلى أنهم ما زالوا مجهولي الهوية ولم تتم إضافتهم إلى الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء.