الجمعة, 17-أكتوبر-2025 الساعة: 05:40 م - آخر تحديث: 05:38 م (38: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن ارتفاع كارثي في نسب الفقر باليمن، مؤكدة أن أكثر من ثمانية من كل عشرة يمنيين يرزحون تحت خط الفقر

منظمة: ارتفاع كارثي في نسب الفقر باليمن

المؤتمرنت -
منظمة: ارتفاع كارثي في نسب الفقر باليمن
كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن ارتفاع كارثي في نسب الفقر باليمن، مؤكدة أن أكثر من ثمانية من كل عشرة يمنيين يرزحون تحت خط الفقر.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الموافق 17 أكتوبر، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن نسبة الفقر ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 82.7%، وهو ما يضع الكارثة الإنسانية في اليمن كواحدة من أسوأ الكوارث على مستوى العالم، وذلك بعد ما يقارب أحد عشر سنة من العدوان والحصار.

وأشار البيان إلى أن هذه النسبة تعكس واقع الفقر متعدد الأبعاد الذي يعيشه أكثر من 82.7 بالمائة من اليمنيين، لافتاً إلى أن نسبة الفقر في المناطق الريفية بلغت 89.4 بالمائة، فيما بلغت في المناطق الحضرية 68.9 بالمائة.

وأفاد بأن الأفراد الفقراء يعانون في المتوسط من 46.7 بالمائة من أشكال الحرمان المختلفة، ويواجه أكثر من 54 بالمائة من السكان تدهوراً حاداً في سبل كسب العيش كما أن21 مليون شخص بحاجة للغذاء، و12 مليون طفل يستغيثون، وفقاً للتقارير الأممية.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد البيان أن الأوضاع تدهورت إلى حد المجاعة، حيث يحتاج أكثر من 21.6 مليون شخص، أي ما يعادل 75 بالمائة من سكان البلاد إلى المساعدة الغذائية، من بينهم 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكرت المنظمة أن 12.6 مليون طفل يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وأن أكثر من ثمانية من كل عشرة أطفال يعيشون لدى أسر لا تمتلك دخلاً كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وحمّلت المنظمة تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية، المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار الاقتصادي المروع وارتفاع نسبة الفقر إلى مستوياتها الحالية، مؤكدة أن العدوان والحظر الجوي والبري والبحري لا يزال مستمراً لأكثر من 10 أعوام، وأن الاستهداف المباشر والممنهج للشعب اليمني، هو السبب الرئيس في تردي الأوضاع المعيشية.

وطالبت منظمة انتصاف المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية، والعمل الفوري على رفع الحصار بشكل كامل وإيقاف العدوان، لتمكين الشعب اليمني من استعادة سبل عيشه ومعالجة الفجوات الإنسانية خاصة في قطاعي الغذاء والصحة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
اقتصاد: الذهب يصعد إلى مستوى قياسي
رياضة: المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب
عربي ودولي: مقتل 34 مسلحاً باشتباكات شمال باكستان
عربي ودولي: حماس: لن تسقط الراية حتى التحرير الشامل
اقتصاد: تراجع الدولار
أخبار: المداني رئيساً لهيئة الأركان العامة
أخبار: القوات المسلحة تنعي اللواء الغماري
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 67967
عربي ودولي: اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني غداً
أخبار: تحذير لمزارعي اليمن: خذوا احتياطاتكم
رياضة: السنغال وكوت ديفوار إلى مونديال 2026
فنون ومنوعات: شيرين تنتصر مجدداً على "روتانا"
علوم وتقنية: الجلد يكشف عن صحتك العقلية؟
اقتصاد: الذهب يلمع مجدداً
أخبار: تدمير كميات من مخلفات العدوان بالحديدة
رياضة: اليمن يمطر شباك بروناي بـ9 أهداف
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: مفتي عُمان يهاجم عملاء الاحتلال بغزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 67 ألفاً و938
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: طقس بارد وتحذير من الساعات المقبلة
أخبار: النقيب: على الاحتلال الجديد أن يعتبر من ثورة 14 اكتوبر
أخبار: الامين العام المساعد يعزي ال الشرجبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025