المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

النعيمي يفتتح المؤتمر الأول لطب الأسنان بجامعة 21 سبتمبر

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الأسنان والعاشر لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، يناقش فيه عدد من الخبراء والمختصين من داخل اليمن وخارجها على مدى يومين 32 ورقة عمل.



وخلال الافتتاح، أشاد النعيمي بالحراك العلمي الذي تشهده جامعة 21 سبتمبر والتطوير المتواصل والسربع في مختلف مجالاتها، خاصة أنها تواصل نجاحها وتميزها في ظل الظروف التي تمر بها اليمن وهي تخوض معركة التحرر من التبعية والارتهان قوى الاستكبار العالمي، من خلال موقفها القوي والمشرف المساند لفسطين، والتحرر يسير في عدة مسارات اقتصادية وعلمية وثقافية وغيرها، وهو ما تقدمه جامعة 21 سبتمبر، التي تحقق انجازات متتالية وكل عام أفضل من ذي قبل.



وأشار عضو السياسي الأعلى الى ما حققته الجامعة من نجاحات من قدراتها الذاتية وتبني نفسها بنفسها، كما تطرق الى أهمية استشعار المسؤولية لتحقيق الانجازات في مختلف المجالات، مثنياً على التضحيات التي يقدمها ابناء الشعب اليمني من أجل عزة وكرامة هذا الوطن، والتي كان آخرها استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية المجاهد الكبير اللواء محمد عبدالكريم الغماري، وستقدم الشهداء حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.



من جانبه، أوضح رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار، أن كلية طب الأسنان رغم حداثة انشائها تميزت بسرعة تطورها وتجهيزات بنيتها التحتية التي تعتبر الأولى في اليمن، وأن إقامة هذا المؤتمر العلمي لدليل على عزمها لمواصلة النجاح والإنجاز، حيث انتقلت سريعا من تجهيز بنيتها التحتية بأحدث الاجهزة والمواصفات الى التجهيزات العلمية والماجستير.



وبين أن المؤتمر يجمع نخبة من الأكاديميين والإستشاريين والمختصين من اخل اليمن وخارجه، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب الأسنان المعاصر، معبراً عن شكره كل من أعد وساهم في إنجاح عقد المؤتمر ومتمنيا للمشاركين التوفيق والاستفادة من جلساته وأوراقه العلمية.



من جهته، قال نائب رئيس الجامعة نائب رئيس المؤتمر الدكتور مطيع أبو عريج، إن المؤتمر تجسيداً لرسالة الجامعة في ترسيخ العلم، ومواكبة أحدث إليه العلم في مجال طب وجراجة الفم والأسنان وتبادل المعارف والخبرات مع نخبة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج اليمن، ويعكس المكانة المتنامية للجامعة ويؤكد دورها الريادي في ربط العلم بالمجتمع وخدمة قضاياه الصحية والانسانية.



بدوره، أشار عميد كلية طب الاسنان بالجامعة أمين عام المؤتمر الدكتور عبدالوهاب الخولاني، أن الكلية واللجنة العلمية حرصت على إعداد برنامج ثري وهادف، يضمم محاضرات علمية وورش عمل وبحوث عمل تغطي مختلف تخصصات طب الأسنان، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من اليمن والدول العربية الشقيقة يناقشون على مدى يومين أحدث ما توصلت إليه علوم طب وجراحة الفم والأسنان في 32 ورقة عمل.



وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عقدت ورشة عمل وإشهار خمسة برامج ماجستير بكلية طب الأسنان (تقويم الأسنان - جراحة الفم - طب الأسنان الترميمي التجميلي - التعويضات السنية الثابتة - المداواة اللبية).