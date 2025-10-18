السبت, 18-أكتوبر-2025 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الأسنان

النعيمي يفتتح المؤتمر الأول لطب الأسنان بجامعة 21 سبتمبر

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
النعيمي يفتتح المؤتمر الأول لطب الأسنان بجامعة 21 سبتمبر
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الأسنان والعاشر لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، يناقش فيه عدد من الخبراء والمختصين من داخل اليمن وخارجها على مدى يومين 32 ورقة عمل.

وخلال الافتتاح، أشاد النعيمي بالحراك العلمي الذي تشهده جامعة 21 سبتمبر والتطوير المتواصل والسربع في مختلف مجالاتها، خاصة أنها تواصل نجاحها وتميزها في ظل الظروف التي تمر بها اليمن وهي تخوض معركة التحرر من التبعية والارتهان قوى الاستكبار العالمي، من خلال موقفها القوي والمشرف المساند لفسطين، والتحرر يسير في عدة مسارات اقتصادية وعلمية وثقافية وغيرها، وهو ما تقدمه جامعة 21 سبتمبر، التي تحقق انجازات متتالية وكل عام أفضل من ذي قبل.

وأشار عضو السياسي الأعلى الى ما حققته الجامعة من نجاحات من قدراتها الذاتية وتبني نفسها بنفسها، كما تطرق الى أهمية استشعار المسؤولية لتحقيق الانجازات في مختلف المجالات، مثنياً على التضحيات التي يقدمها ابناء الشعب اليمني من أجل عزة وكرامة هذا الوطن، والتي كان آخرها استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية المجاهد الكبير اللواء محمد عبدالكريم الغماري، وستقدم الشهداء حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار، أن كلية طب الأسنان رغم حداثة انشائها تميزت بسرعة تطورها وتجهيزات بنيتها التحتية التي تعتبر الأولى في اليمن، وأن إقامة هذا المؤتمر العلمي لدليل على عزمها لمواصلة النجاح والإنجاز، حيث انتقلت سريعا من تجهيز بنيتها التحتية بأحدث الاجهزة والمواصفات الى التجهيزات العلمية والماجستير.

وبين أن المؤتمر يجمع نخبة من الأكاديميين والإستشاريين والمختصين من اخل اليمن وخارجه، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب الأسنان المعاصر، معبراً عن شكره كل من أعد وساهم في إنجاح عقد المؤتمر ومتمنيا للمشاركين التوفيق والاستفادة من جلساته وأوراقه العلمية.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة نائب رئيس المؤتمر الدكتور مطيع أبو عريج، إن المؤتمر تجسيداً لرسالة الجامعة في ترسيخ العلم، ومواكبة أحدث إليه العلم في مجال طب وجراجة الفم والأسنان وتبادل المعارف والخبرات مع نخبة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج اليمن، ويعكس المكانة المتنامية للجامعة ويؤكد دورها الريادي في ربط العلم بالمجتمع وخدمة قضاياه الصحية والانسانية.

بدوره، أشار عميد كلية طب الاسنان بالجامعة أمين عام المؤتمر الدكتور عبدالوهاب الخولاني، أن الكلية واللجنة العلمية حرصت على إعداد برنامج ثري وهادف، يضمم محاضرات علمية وورش عمل وبحوث عمل تغطي مختلف تخصصات طب الأسنان، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من اليمن والدول العربية الشقيقة يناقشون على مدى يومين أحدث ما توصلت إليه علوم طب وجراحة الفم والأسنان في 32 ورقة عمل.

وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عقدت ورشة عمل وإشهار خمسة برامج ماجستير بكلية طب الأسنان (تقويم الأسنان - جراحة الفم - طب الأسنان الترميمي التجميلي - التعويضات السنية الثابتة - المداواة اللبية).








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيف تُخفّف آلام الركبة المزمنة؟
عربي ودولي: غزة.. 70 مليون طن ركام و20 ألف قنبلة
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: تحذير من الشائعات حول مصير أبو عبيدة
مجتمع مدني: العلاقات الاجتماعية الدافئة تبطئ الشيخوخة
رياضة: منتخب اليمن يتقدم في تصنيف الفيفا
فنون ومنوعات: فنان يُثير الجدل بشأن فضل شاكر.. ماذا قال؟
عربي ودولي: داخلية غزة تتوعّد عملاء الاحتلال
عربي ودولي: الاحتلال بعتقل 6 فلسطينيين من الضفة
اقتصاد: الذهب يتخطى حاجز 4300 دولار
عربي ودولي: الأونروا تحذّر من ارتفاع الأسعار بغزة
أخبار: منظمة: ارتفاع كارثي في نسب الفقر باليمن
أخبار: طقس ماطر وبارد نسبياً في هذه المحافظات
أخبار: لبوزة يعزي باستشهاد اللواء الغماري
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الحمودي
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
اقتصاد: الذهب يصعد إلى مستوى قياسي
رياضة: المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب
عربي ودولي: مقتل 34 مسلحاً باشتباكات شمال باكستان
عربي ودولي: حماس: لن تسقط الراية حتى التحرير الشامل
اقتصاد: تراجع الدولار
أخبار: المداني رئيساً لهيئة الأركان العامة
أخبار: القوات المسلحة تنعي اللواء الغماري
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 67967
عربي ودولي: اعتقال 23 فلسطينياً من الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025