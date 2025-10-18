المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة المحامي عبدالمجيد صلاح

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامي عبدالمجيد محمد محمد صلاح، مستشار رئيس الدائرة القانونية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في المجال القانوني.



وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد خالد وأحمد عبدالمجيد محمد صلاح، بمناقب الراحل ودوره في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه الحقوقية.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأبناء الفقيد وأسرته.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .