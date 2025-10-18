الأحد, 19-أكتوبر-2025 الساعة: 12:25 ص - آخر تحديث: 11:57 م (57: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف الحرب 47 مرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في القطاع.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف الحرب 47 مرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم 47 خرقاً موثقاً، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأوضح البيان أن "هذه الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب".

وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين".

وشدد البيان على أن "هذه الخروقات تم رصدها في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وكشف أنه "منذ صدور قرار وقف الحرب، ارتقى 38 شهيداً وأُصيب 143 مواطناً بجراح متفاوتة، جرّاء هذه الخروقات".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات"، داعياً "الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة".

وأعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، انتشال جثث 9 فلسطينيين قال إنهم قتلوا في هجوم استهدف حافلة، أمس الجمعة، في حين أفاد جيش العدو بأنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في تصريحات صحفية، إنّه "بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر، طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال 9 شهداء نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي باصاً للنازحين شرق حي الزيتون بالأمس".

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان إنّه "رصد مركبة مشبوهة تتجاوز الخط الأصفر"، في إشارة إلى خط انسحاب قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، المتّفق عليه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.








