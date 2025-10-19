الأحد, 19-أكتوبر-2025 الساعة: 08:24 م - آخر تحديث: 08:19 م (19: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفرقة على محافظات أرخبيل سقطرى، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت، الحديدة وغرب ذمار وصعدة، وقد تمتد لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج وأبين.

ومن المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، البيضاء وإب، وعلى مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمه، المحويت وحجة حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 10 درجات مئوية.

ونبه المركز المواطنين من المجازفة بعبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.








