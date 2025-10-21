الثلاثاء, 21-أكتوبر-2025 الساعة: 08:03 م - آخر تحديث: 07:48 م (48: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط

دخول 986 شاحنة مساعدات إلى غزة من أصل 6600

المؤتمرنت -
دخول 986 شاحنة مساعدات إلى غزة من أصل 6600
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء أمس، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القرار.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم، أن القوافل الإنسانية تضمنت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، وذلك في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون شخص في القطاع.

وأكد المكتب الحكومي أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: شون دايتش مدرباً جديداً لنوتنغهام
اقتصاد: تراجع الذهب 2%
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: كارني: سنعتقل نتنياهو إذا وصل كندا
عربي ودولي: حماس تسلّم جثمان أسير جديد
مجتمع مدني: تدشين الحملة التاسعة للتوعية بسرطان الثدي
فنون ومنوعات: استجواب فضل شاكر
علوم وتقنية: بروتين لتجديد خلايا الدم!
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ الضبيبي
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
اقتصاد: الدين العام الأمريكي يسجل رقماً قياسياً
أخبار: الشوافي يحذّر من الصقيع بهذه المناطق
أخبار: تشييع مهيب لجثمان الشهيد الغماري
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68216
عربي ودولي: الكيان يرتكب 80 خرقاً في غزة
عربي ودولي: منظمة ترسل إمدادات طبية لغزة
أخبار: أجواء باردة وأمطار وتحذير للسائقين
رياضة: المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب
رياضة: ريال مدريد يهزم 9 لاعبين من خيتافي
فنون ومنوعات: ياسر جلال يكشف كواليس لقائه بالسيسي
محافظات: إغلاق مؤقت لشارع خولان في صنعاء
رياضة: ليفربول يواصل مسلسل سقوطه في الأنفيلد
عربي ودولي: 44 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025