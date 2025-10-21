الثلاثاء, 21-أكتوبر-2025 الساعة: 08:03 م - آخر تحديث: 07:48 م (48: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن الإمدادات التي وصلت إلى قطاع غزة "ليست بالكميات المطلوبة" لمواجهة خطر المجاعة المتفاقم

الأمم المتحدة: إمدادات غزة لا تكفي لمواجهة المجاعة

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: إمدادات غزة لا تكفي لمواجهة المجاعة
حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن كميات المساعدات الغذائية التي تدخل قطاع غزة لا تزال أقل من المستويات المطلوبة، ولا تزال لا تفي باحتياجات السكان الذين يواجهون المجاعة، خاصة في شمال القطاع، على الرغم من بعض التحسن في تدفق الإمدادات.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج: "نسعى لتوسيع نطاق توزيع المساعدات الغذائية في غزة، للوصول إلى جميع المحتاجين، ولكن العقبات اللوجستية والقيود تظل تحديا كبيرا".

ودعت إلى فتح المزيد من المعابر لتسهيل وصول الطعام دون عوائق، موضحة أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، وأن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليست بالكميات المطلوبة.

وأكدت أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة و"إنقاذ أرواح".








