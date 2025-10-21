الثلاثاء, 21-أكتوبر-2025 الساعة: 09:35 م - آخر تحديث: 08:08 م (08: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أفادت وزارة التربية الفلسطينية، اليوم، بأن 20058 طالباً فلسطينياً استشهدوا، و31139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023

20058 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
20058 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر
أفادت وزارة التربية الفلسطينية، اليوم، بأن 20058 طالباً فلسطينياً استشهدوا، و31139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت التربية، في بيان، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19910، والذين أصيبوا إلى 30.097، فيما استشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1042، إضافة إلى اعتقال 846.

كما أشارت إلى أن 1037 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4740 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 228 في الضفة.

ولفتت إلى أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب، بينما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة الغربية فقد دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.








