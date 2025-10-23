المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ عبدالله صنعاء

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله أحمد صنعاء، عضو المجلس المحلي، رئيس لجنة الخدمات بالهيئة الإدارية في مديرية الجميمة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي محمد عبدالله صنعاء، ونجل الفقيد الشيخ محمد عبدالله صنعاء وإخوانه، بمناقب الراحل وأدواره المشهودة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل صنعاء في مديرية الجميمة محافظة حجة بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .