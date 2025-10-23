المؤتمرنت -

أجواء باردة نسبياً خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وإب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 10 درجات مئوية.



في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات أبين، لحج، الضالع، تعز.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في تلك المحافظات من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.