تحذير: المنخفض الجوي يقترب من سقطرى

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتمركز المنخفض الجوي على خط عرض 09.7 درجة شمالاً وخط طول 67.7 درجة شرقاً، ويبعد مركزه عن محافظة أرخبيل سقطرى 1500 كيلومتر تقريباً.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن المنخفض تحرك خلال الــ 6 ساعات الماضية بسرعة ثلاثة كيلومتر/ ساعة ويتوقع أن يتحرك شمال شرق خلال الــ 24 ساعة القادمة.



وحسب المركز فإن السحب قد تكون منخفضة ومتوسطة كثيفة في أرخبيل سقطرى تتخللها خلايا من السحب الرعدية الممطرة قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من خليج عدن.



ومن المحتمل أن تكون سرعة الرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح بين 20 -30 عقدة، والرؤية الأفقية منخفضة، والبحر مضطرب إلى مضطرب جداً وارتفاع الموج من 3 – 4 أمتار.



وهطلت خلال الساعات الماضية أمطار متفاوتة الشدة جنوب شرق المياه الإقليمية الشرقية والأجزاء الشرقية من محافظة أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين والصيادين وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن.

