المؤتمرنت -

الخطري تُواسي آل جمعان

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذة/ فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذة/ زينه محمد جمعان.



وفي برقية العزاء التي بعثتها الى شقيقة الفقيدة الاستاذة / محل الزين محمد جمعان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بمحافظة المهرة، وكافة افراد الاسرة، أعربت الأمين العام المساعد باسمها ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي و صادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "