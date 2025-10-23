المؤتمرنت -

الصحة العالمية تجلي 41 مريضاً من غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن "طواقمها في قطاع غزة أجلت 41 مريضا في حالة حرجة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار".



وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على موقع إكس، أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ 41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة، لافتا إلى أن نحو 15 ألف مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء.



وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوته الدول لإظهار التضامن وفتح جميع السبل من أجل تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة.



وقد تراجع معدل الإجلاء من القطاع، منذ إغلاق جيش الاحتلال معبر رفح الحدودي في مايو العام الماضي، حيث ينتظر كثيرون من المرضى والمصابين خلال الحرب، الإجلاء لتلقي العلاج في الخارج.



وفي 10 أكتوبر الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة الجماعية في غزة.



وارتكبت "إسرائيل" هذه الإبادة منذ 8 أكتوبر 2023 لمدة عامين، وخلفت 68 ألفاً و280 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و375 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً واسعاً طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.​​