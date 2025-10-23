الجمعة, 24-أكتوبر-2025 الساعة: 11:11 م - آخر تحديث: 11:05 م (05: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني

صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني

المؤتمرنت -
صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني
أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح، مستقر وكافٍ لعدة أشهر قادمة.

وطمأنت وزارة الاقتصاد في بيان، المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر، بفضل التخطيط المسبق للوزارة، فضلًا عن توجيهات القيادة الثورية والسياسية، والدعم المستمر للمستوردين وحصصهم التموينية.

وقال البيان "تتابع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الوضع التمويني في البلاد".

وأشار إلى أن نظام الاستيراد يعتمد على آلية منظمة، تضمن توزيع الحصص بشكل عادل وشفاف بين جميع المستوردين المعتمدين، وفقاً لجدول زمني محدد يضمن العدالة بين جميع المستوردين، وكذا يضمن تدفق السلع بشكل منتظم ومستقر إلى الأسواق المحلية، وتجنب أي اختناقات قد تؤثر على تدفق السلع الأخرى غير الأساسية.

وأضافت وزارة الاقتصاد "أنها تتابع عن كثب أداء المستوردين وتلتزم بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، ودعت جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية".








