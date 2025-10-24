المؤتمرنت -

أجواء باردة في 6 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل أن تكون الأجواء باردة في محافظات ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، البيضاء وشمال إب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 08 درجات مئوية.



ومن المتوقع أجواء باردة نسبياً في مرتفعات أبين، لحج، الضالع، تعز.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.