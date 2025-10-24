المؤتمرنت -

صنعاء.. وقفات جماهيرية وفاءً للشهداء

شهدت مديريات أمانة العاصمة وعدد من المحافظات عقب صلاة الجمعة، وقفات شعبية تحت شعار "وفاءً لدماء الشهداء.. التعبئة مستمرة والجهوزية عالية".



وأكد أبناء أمانة العاصمة في الوقفات التي شارك فيها عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية، استمرار التعبئة ورفع الجاهزية في مواجهة أي مساع أو مخططات للأعداء لاستباحة الأمة.



وأشاروا إلى أن خروجهم اليوم هو جهاد في سبيل الله وابتغاء لمرضاته، وتأكيد على العهد والوعد في استمرار نصرة غزة والأقصى وكل فلسطين.



وجددوا في بيانات صادرة عن الوقفات، العهد لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والثبات على خط الجهاد في سبيل الله، على درب الشهداء العظماء، الذين بذلوا دماءهم الزكية في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وعلى رأسهم الشهيد القائد الجهادي الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري وكل الشهداء العظماء في اليمن وفلسطين ولبنان وإيران والعراق.

