المؤتمرنت -

توقعات باستمرار الأجواء الباردة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في بعض المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وإب، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 10 درجات مئوية.



في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.