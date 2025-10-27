الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

الإثنين, 27-أكتوبر-2025 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 08:29 م (29: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت 40 شخصا على الأقل بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على محافظات رام الله، وأريحا، وسلفيت، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم، حيث رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين، والتضييق على الحركة، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.








