المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى سهيل

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى سهيل علي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، في وفاة ابنته.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للشيخ يحيى سهيل وجميع أفراد الأسرة بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".