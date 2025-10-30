الخميس, 30-أكتوبر-2025 الساعة: 04:58 م - آخر تحديث: 04:40 م (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام

بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١

بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١

المؤتمرنت -
بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر مايو 2021 م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا رئيس الهيئة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.

وثمن التعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة التوفير البريدي الذين ساهموا في إنجاح عملية الصرف.








