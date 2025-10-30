المؤتمرنت -

بدء صرف النصف الأول من معاش مايو ٢٠٢١

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر مايو 2021 م للمتقاعدين المدنيين.



وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.



وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا رئيس الهيئة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.



وثمن التعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة التوفير البريدي الذين ساهموا في إنجاح عملية الصرف.