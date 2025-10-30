الخميس, 30-أكتوبر-2025 الساعة: 08:02 م - آخر تحديث: 07:58 م (58: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - انفجارات متتالية في الحديدة

انفجارات متتالية في الحديدة

المؤتمرنت -
انفجارات متتالية في الحديدة
نفذ المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، عملية تدمير لكميات من مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية ومتفجرات مختلفة شمال خط كيلو (16) بمدينة الحديدة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحت شعار "أرض آمنة".

وأكد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليصي أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل الإنساني المستمر لتأمين المناطق المتضررة وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم ومزارعهم بأمان.. مثمناً الدور الذي يقوم به المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في حماية الأرواح والممتلكات والتخفيف من معاناة السكان جراء مخلفات العدوان.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز العميد علي صفرة إلى أن العملية شملت ثلاثة تفجيرات متتالية، تم خلالها تدمير 200 لغم فردي و90 لغماً للآليات، جميعها من مخلفات العدوان التي جرى تطهيرها من مناطق الزعفران، الشرف الأعلى، الشرف الأسفل، والمسنى بمديرية الدريهمي.

وأكد أن عمليات التطهير مستمرة في مختلف المديريات المتضررة ضمن خطة المركز لتأمين المناطق الملوثة بهذه المخلفات الخطرة.. مشيراً إلى أن هذه الجهود تُنفذ بإشراف كوادر هندسية متخصصة، وبالتنسيق مع الشركاء في العمل الإنساني.

بدوره، أوضح مدير فرع المركز بالمحافظة العقيد يحيى صبر، أن عملية التدمير جاءت بعد عمليات مسح وتجميع نفذتها الفرق الميدانية.. مؤكداً أن فرق المركز تعمل رغم التحديات وشحة الإمكانيات حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي استكمالاً للجهود الميدانية السابقة، والتي تم خلالها تدمير 250 لغماً مضاداً للآليات و50 لغماً مضاداً للأفراد في منطقة منظر في منتصف أكتوبر الجاري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. مؤكداً استمرار أعمال التطهير لتأمين المناطق وتسهيل عودة المواطنين إلى مساكنهم.








