أجمل أهداف العالم.. فيفا يكشف مرشحي جائزة بوشكاش 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا عن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لعام 2025، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف سجل خلال الفترة الممتدة بين 11 آب 2024 و2 آب 2025.



وشهدت القائمة هذا العام حضوراً لافتاً للكرة الروسية عبر ترشيح مهاجم تسيسكا موسكو أليراندو، الذي دخل المنافسة بهدفه الأسطوري الذي سجله في 19 آب 2024 بقميص نادي فيتوريا البرازيلي ضد كروزيرو، حين أرسل كرة خلفية رائعة (دبل كيك) هزت شباك الخصم وردود فعل الجماهير.



وأوضح الفيفا عبر موقعه الرسمي أن هدف البرازيلي أليراندو جاء ضمن أفضل الأهداف المسجلة خلال الفترة المحددة، مما منحه مكانا بين أبرز مواهب اللعبة هذا العام.



ويعد هذا الترشيح الأول للاعب منذ انتقاله إلى تسيسكا في شباط 2025، حيث شارك مع الفريق في 13 مباراة بالدوري الروسي مسجلاً هدفاً وصانعاً لآخر.



ورغم أن سجله في موسكو ما زال في بداياته، فإن هدفه البرازيلي الاستثنائي يكفي لتأكيد موهبته وقدرته على تقديم لحظات كروية لا تنسى.



إلى جانب أليراندو، ضمت قائمة بوشكاش 2025 أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، أبرزها:



ديكلان رايس (أرسنال) بهدفه الصاروخي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.



لامين جمال (برشلونة) بهدفه المذهل أمام إسبانيول في الليغا.



بيدرو دي لا فيغا (سياتل ساوندرز).



كارلوس أورانتـيا (المكسيك).



وغيرهم من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بأهداف استثنائية نالت إشادة واسعة.



وتتم عملية اختيار الفائز عبر تصويت جماهيري يمثل 50% من النتائج، بينما يحدد النصف الآخر لجنة خبراء “أساطير الفيفا”.



وتحمل نسخة هذا العام من الجائزة أهمية خاصة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالأهداف التقنية والمهارية عالية الجودة، إضافة إلى التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في إبراز اللحظات غير العادية التي يصنعها اللاعبون.