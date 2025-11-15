السبت, 15-نوفمبر-2025 الساعة: 03:36 م - آخر تحديث: 03:08 م (08: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء قد تكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة ومرتفعات إب والضالع.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات لحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت، وجنوب مأرب وغرب الجوف.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة
رياضة: مونديال الناشئين.. تأهل المغرب لدور الـ16
رياضة: مصر تودع منافسات كأس العالم للناشئين
رياضة: أجمل أهداف العالم 2025
اقتصاد: ارتفاع الذهب وتراجع الدولار
فنون ومنوعات: شيرين تقدّم بلاغاً ضد شقيقها!
رياضة: نيجيريا تبلغ نهائي الملحق الإفريقي
مجتمع مدني: ما أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟
عربي ودولي: فوز السوداني بانتخابات العراق
مجتمع مدني: جامعة 21 سبتمبر تحتفل بـ512 خريج
رياضة: سينر إلى نصف نهائي البطولة الختامية
علوم وتقنية: سلاحان طبيعيان ضد أضرار السكر
مجتمع مدني: مفاهيم خاطئة عن فقدان الذاكرة
اقتصاد: أسعار النفط تواصل التراجع
اقتصاد: الذهب عند ذروة 3 أسابيع
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
أخبار: مستعمرون يحرقون مسجداً في الضفة
اقتصاد: الين يتراجع والدولار الأسترالي يرتفع
أخبار: فلكي يمني يحذّر: أيام باردة جداً بانتظاركم
أخبار: أبو راس يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام
فنون ومنوعات: حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى69187
عربي ودولي: المقاومة: سنسلم جثة أسير صهيوني الليلة
عربي ودولي: العدو الصهيوني دمر 282 ألف منزل بغزة
أخبار: تحذيرهام من أجواء باردة بهذه المناطق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025