إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
مسؤولة أوروبية تحذر من خطورة الوضع الإنساني في غزة

مسؤولة أوروبية تحذر من خطورة الوضع الإنساني في غزة
حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اليوم، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العائلات في القطاع تعيش على حافة الهاوية، مضيفة أن الخبراء يحذرون من شتاء كارثي في القطاع في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأوضحت لحبيب، في مؤتمر صحفي عقدته خلال تفقدها الجانب المصري من معبر رفح، أن غزة تحتاج إلى تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشددة على ضرورة أن تسمح إسرائيل لوكالات الأمم المتحدة بالوصول الآمن وغير المقيد إلى قطاع غزة للقيام بمهامها الإغاثية، مع الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، كما شددت على أنه يجب البدء كذلك في مشروعات التعافي والإعمار بغزة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

وحول دور الاتحاد الأوروبي، قالت المسؤولة الأوروبية، إنه كان هناك مكتب للشؤون الإنسانية تابع للاتحاد الأوروبي يعمل في غزة، ولكن تم إغلاقه بعد الضربات التي جرت خلال الحرب، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للعودة مرة أخرى إلى قطاع غزة.

وتابعت: "نحن من أهم المساهمين في المساعدات الإنسانية.. ونحتاج أن نضع الضغوط على جميع الأطراف، ولا بد أن نعمل سويا.. لهذا أنا هنا اليوم لنعمل سويا مع كل الشركاء العرب أيضا، لأنه واجب أخلاقي وله أهمية استراتيجية لأننا نحتاج إلى السلام".

وفيما يخص تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، لفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتفاق يتطلب إرادة سياسية قوية لإتمامه، مشددة على ضرورة احترام عملية السلام والالتزام ببنود الاتفاق.

وثمنت المسؤولة الأوروبية، في هذا الصدد، الجهود المصرية لوضع نهاية للحرب في غزة، مؤكدة أن الوقت حان لإنهاء العنف في المنطقة، كما لفتت إلى أن حل الدولتين يستلزم دولة فلسطينية بسلطة قوية، مشيرة إلى أنه يتم العمل في هذا الصدد، على تعزيز إمكانات السلطة الفلسطينية.

وقامت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات بزيارة إلى مدينة العريش المصرية للاطلاع على آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.








