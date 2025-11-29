السبت, 29-نوفمبر-2025 الساعة: 08:17 م - آخر تحديث: 08:09 م (09: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 9 آلاف و300 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد

اليونيسف: 9 آلاف طفل بغزة يعانون سوء تغذية حاد

المؤتمرنت -
اليونيسف: 9 آلاف طفل بغزة يعانون سوء تغذية حاد
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 9 آلاف و300 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات الإنسانية.

وأكدت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن مستويات سوء التغذية المرتفعة ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لحياة الأطفال ورفاههم، مشيرة إلى أن المخاطر تتزايد مع قدوم فصل الشتاء الذي يرفع من احتمالات انتشار الأمراض ويزيد من خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر هشاشة.

وأوضحت "يونيسف" أن الفحوصات التي أجرتها مع شركائها في غزة خلال شهر أكتوبر الماضي أظهرت إصابة آلاف الأطفال بسوء التغذية الحاد، بينما تنتظر كميات كبيرة من إمدادات الشتاء على حدود القطاع دون السماح بدخولها، مطالبةً بضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

من جانبها، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ"يونيسف": إن "آلاف الأطفال في غزة لا يزالون يعانون الجوع ونقص المأوى وخدمات الصرف الصحي، ويتعرضون لدرجات حرارة منخفضة تهدد حياتهم"، وفق البيان ذاته.

وأضافت أن "الأغذية الأساسية، وخاصة الغنية بالبروتين الحيواني، باتت نادرة أو باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الأسر، فيما تقيم آلاف العائلات في ملاجئ مؤقتة دون ملابس دافئة أو بطانيات أو حماية من البرد".

ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ تشير تقديرات دولية إلى حاجته لنحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية جاهزة لتأمين المأوى للنازحين، بعد أن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية والمنازل خلال عامين من الحرب المستمرة.








