أخبار
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي صالح حسين حراب، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي حراب

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي حراب
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي صالح حسين حراب، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي علي صالح حراب عضو المجلس المحلي بمديرية عمران، وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل حراب بمديرية عمران محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








