الأحد, 30-نوفمبر-2025 الساعة: 07:47 م - آخر تحديث: 07:45 م (45: 04) بتوقيت غرينتش
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - استعدّوا لموجة "قاسية".. تحذير عـاجـل من الأرصاد

استعدّوا لموجة "قاسية".. تحذير عـاجـل من الأرصاد

المؤتمرنت -
استعدّوا لموجة "قاسية".. تحذير عـاجـل من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وصحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية وأجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب وتتراوح درجات الحرارة بين 1- 4 درجات مئوية ومن المتوقع حدوث صقيع (ضريب) على أجزاء منها.

وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة، وصحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل السحب الركامية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ويتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية والجنوبية وغائماً جزئيا على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء منها، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








