الأحد, 30-نوفمبر-2025 الساعة: 09:46 م - آخر تحديث: 09:39 م (39: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، على المكانة العالية ليوم الـ 30 من نوفمبر 1967م في الوجدان والتاريخ اليمني

الشريف: ذِكرى الاستقلال تضع جميع القوى أمام اختبار حقيقي

المؤتمرنت -
الشريف: ذِكرى الاستقلال تضع جميع القوى أمام اختبار حقيقي
أكد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، على المكانة العالية ليوم الـ 30 من نوفمبر 1967م في الوجدان والتاريخ اليمني.

وأشار إلى أن لحظة الاستقلال وإعلان جلاء آخر جندي بريطاني سيظل يشكّـل علامة فارقة، ورسالة تذكير مستمرة للعالم بصلابة إرادة الشعب اليمني وانتصاره على أعتى قوة استعمارية على وجه الأرض.

ورأى الشريف أن جميع القوى باتت اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها واستعدادها لحماية وحفظ وحدة وسيادة واستقلال البلاد، داعياً في تصريح لـ"الميثاق"، إلى ضرورة الوقوف أمام التاريخ النضالي والتضحيات العظيمة التي خاضها اليمنيون بدءاً من ثورة 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م وحتى تحقيق الاستقلال الناجز في 1967م.

وأضاف الأمين العام المساعد، "علينا مقارنة كل ذلك ونحن نُحيِـي نوفمبر في ذِكراه الثامنة والخمسين بما يحدث حالياً في أجزاء من وطننا الغالي".

وشدَّد الشريف على ضرورة استلهام دروس وعِبَر الماضي لمواصلة النضال والكفاح ضد قوى البغي والاستعمار الجديد التي تسعى إلى تمزيق الوطن وخلْق الصراعات بين أبنائه والسيطرة على أجزاء واسعة من الأرض اليمنية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم البعيدة عن مصالح الوطن والشعب اليمني الواحد على حد سواء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يتنفس ويونايتد يتخطى بالاس
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها جنوب سوريا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الخطري: نور الاستقلال سيبقى متوهجاً في كل ربوع الوطن
اقتصاد: التصنيع في الصين يواصل الانكماش
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70103
عربي ودولي: 193 قتيلاً في إعصار سريلانكا
أخبار: "التحرير خيارنا".. مسيرة مليونية بصنعاء
رياضة: منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
أخبار: الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع
رياضة: فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز
عربي ودولي: أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط روسيتين
أخبار: سوء التغذية الحاد يهدد 9 آلاف طفل في غزة
أخبار: لبوزة: الاحتلال الجديد يهدف لتقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي
أخبار: قيادة المؤتمر تكلف الراعي القيام بأعمال الأمين العام
رياضة: بايرن يبتعد في صدارة البوندسليغا
علوم وتقنية: هل الاستحمام بالماء البارد مفيد فعلاً؟
رياضة: برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس
فنون ومنوعات: تامر حسني: أمر بأيام صعبة​
فنون ومنوعات: سعد لمجرد أمام القضاء مجدداً!
مجتمع مدني: مخيم مجاني لأمراض العيون والأذن بريمة
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي حراب
مجتمع مدني: فعالية بجامعة المستقبل بذكرى الشهيد
أخبار: يومٌ مجيدٌ
عربي ودولي: 303 قتلى في فيضانات إندونيسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025