المؤتمرنت -

الراعي: الوطن يمر بمخاطر وجودية تستهدف إنجاز الاستقلال

أكد الشيخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام القائم بأعمال الأمين العام، أن احتفال وطننا بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر، يعد مناسبة خالدة تجسد ذروة النضال الوطني وعمق التضحيات التي قدمت في سبيل الحرية والكرامة..



وقال الراعي: "يسعدني أن أتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير إلى الأجيال التي صنعت هذا الإنجاز التاريخي العظيم"، محذراً من أن اليمن يمر اليوم بمخاطر وجودية وتحديات جسيمة تهدد نسيجه الوطني وتستهدف بشكل مباشر إنجاز الاستقلال والسيادة الوطنية التي تحققت بدم المناضلين الأبطال، ومنوهاً في تصريح لـ"الميثاق"، بأن فظاعة هذه المخاطر الراهنة تستدعي منا أعلى درجات اليقظة والمسؤولية لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الجامعة والقوية التي تحمي قرارها المستقل.



وأكد نائب رئيس المؤتمر في هذا الصدد الالتزام المطلق بمواصلة الحفاظ على إنجازات الثورة اليمنية "26 سبتمبر، و14 اكتوبر، و30 نوفمبر" وكل ما بُني في ظل الوحدة الوطنية، كون هذه المنجزات هي إرثنا العظيم وسنبقى سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بها أو الانتقاص منها.



واضاف الراعي: "نجدد تأكيدنا بالمؤتمر الشعبي العام على التزامنا بالدور التاريخي والوطني الذي اضطلع به منذ تأسيسه والمتمثل في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وحماية الوحدة وصون الاستقلال وسعيه الدائم ليكون عامل توحيد لا عامل تفرقة في هذه المرحلة الحساسة".



وأشار الراعي إلى أن هذا الظرف العصيب يتطلب من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والفعاليات الوطنية أن تتوحد وتصطف خلف هدف واحد وهو انقاذ الوطن واستعادة الدولة والحفاظ على الاستقلال والجمهورية، مؤكداً أن الوحدة هي سبيلنا الوحيد لاستعادة العافية وبناء المستقبل الذي يليق بتضحيات آبائنا وإخواننا وابنائنا.. والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وعاش اليمن حراً عربياً موحداً.