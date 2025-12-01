الإثنين, 01-ديسمبر-2025 الساعة: 04:04 م - آخر تحديث: 03:57 م (57: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - كم مرة يجب قياس ضغط الدم منزلياً?

كم مرة يجب عليك قياس ضغط دمك منزلياً.

المؤتمرنت -
كم مرة يجب عليك قياس ضغط دمك منزلياً.
يُعدّ ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، بالإضافة إلى أمراض الكلى والتدهور المعرفي والخرف، لكنه عامل يُمكن الوقاية منه، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» الصحي.

وتحثّ الإرشادات المتعلقة بضغط الدم، الصادرة عن جمعية القلب الأميركية، على معرفة قراءات ضغط الدم لدى الأفراد بصورة دورية. ويبلغ ضغط الدم الطبيعي عادةً (120/ 80) ملم زئبق، ولكن ما يقرب من نصف البالغين لديهم قراءات أعلى من ذلك، وفقاً لجمعية القلب الأميركية.

فما مدى أهمية معرفة قراءات ضغط الدم لديك؟ وما عدد مرات قياس ضغط الدم التي يجب أن تقوم بها؟

كم مرة يجب قياس ضغط الدم منزلياً؟
وفق الدكتور دانيال جونز، زميل جمعية القلب الأميركية، فإذا شُخِّصت بارتفاع ضغط الدم، فإنه يجب عليك استخدام جهاز قياس ضغط الدم المنزلي مرتَين أو ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، للاطمئنان على ضغط دمك.

وينصح جونز مرضاه بتسجيل قراءات ضغط الدم لديهم وإبلاغ طبيبهم إذا تجاوز ضغط دمهم (130/ 80) ملم زئبق. كما ينصح أفراد عائلات مرضى ارتفاع ضغط الدم، بمن فيهم الشباب، بالحصول على جهاز قياس ضغط الدم المنزلي، لأن وجود فرد من العائلة يعاني من ارتفاع ضغط الدم يُشكل عامل خطر على الأفراد الآخرين في العائلة.

هل يجب فحص ضغط الدم يومياً؟
ليس من الضروري عادةً فحص ضغط الدم يومياً، ولكن بالنسبة إلى المرضى حديثي التشخيص، قد يطلب منك طبيبك استخدام جهاز قياس ضغط الدم يومياً لبضعة أيام بعد التشخيص، وبعد بدء أو تغيير دواء علاج ارتفاع ضغط الدم.

ويجب التأكد دورياً من أن جهاز قياس ضغط الدم المنزلي يسجل قراءات تطابق تلك التي يسجلها جهاز القياس لدى الطبيب. كما تجب مراقبة أي تغيرات في ضغط دمك عن المستوى الذي حدده لك الطبيب بوصفه قياساً طبيعياً وإبلاغ الطبيب به، خصوصاً إذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق في التنفس.*وكالات








