الإثنين, 01-ديسمبر-2025 الساعة: 07:09 م - آخر تحديث: 07:03 م (03: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، عازلاً جميع مداخلها الرئيسية والفرعية

الاحتلال يعاود اقتحام طوباس ويُغلق مداخلها

المؤتمرنت -
الاحتلال يعاود اقتحام طوباس ويُغلق مداخلها
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، عازلاً جميع مداخلها الرئيسية والفرعية، بالإضافة الى فرضه حظر تجوّل شامل، وذلك بعد يوم واحد على انسحابه منها.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المدينة وبلدة عقابا شمال المدينة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عدداً من منازل المواطنين، متخذاً عدداً من منها ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق.

وقالت محافظة طوباس، في بيان مقتضب، إن الاحتلال أعلن عن فرض منع التجول في المحافظة حتى إشعار آخر، فيما قرر محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إلغاء الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين والموظفين.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في طوباس إلغاء الدوام الوجاهي في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في محافظة طوباس، وتحويله إلى الدوام عن بعد.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من مدينة طوباس شمالي الضفة بعد عملية عسكرية استمرت أربعة أيام.

كما أجبرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدداً من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات في محيط مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، عقب عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. وفي رام الله، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم، 11 فلسطينياً، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامه قريتي، اللبن الغربي ورنتيس.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال أعلن مساء السبت أن العملية العسكرية الإسرائيلية «الحجارة الخمسة» لم تنته في شمال الضفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: عمرو يوسف: لا خلاف مع دينا الشربيني
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع قتلى حريق هونغ كونغ إلى 151
اقتصاد: الذهب يتراجع من أعلى مستوياته
عربي ودولي: روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيّة
علوم وتقنية: كم مرة يجب قياس ضغط الدم منزلياً؟
رياضة: جيرونا يمنح برشلونة صدارة الليغا
رياضة: فوز هامبورغ وفرايبورغ في البوندسليغا
رياضة: ديربي لندن يكتفي بالتعادل الإيجابي
مجتمع مدني: 5 أدوية يومية تُلحق الضرر بقلبك
فنون ومنوعات: بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان
قضايا وآراء: 30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
رياضة: ليفربول يتنفس ويونايتد يتخطى بالاس
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها جنوب سوريا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: مجيديع: 30 نوفمبر من أعظم الأيام في تاريخ اليمن
أخبار: الوهباني: الـ30 من نوفمبر أكد للمحتل والعالم أن اليمن دولة حرة مستقلة
أخبار: الخطري: نور الاستقلال سيبقى متوهجاً في كل ربوع الوطن
اقتصاد: التصنيع في الصين يواصل الانكماش
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70103
عربي ودولي: 193 قتيلاً في إعصار سريلانكا
أخبار: "التحرير خيارنا".. مسيرة مليونية بصنعاء
رياضة: منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
أخبار: الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع
رياضة: فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025