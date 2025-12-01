المؤتمرنت -

الاحتلال يعاود اقتحام طوباس ويُغلق مداخلها

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، عازلاً جميع مداخلها الرئيسية والفرعية، بالإضافة الى فرضه حظر تجوّل شامل، وذلك بعد يوم واحد على انسحابه منها.



ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المدينة وبلدة عقابا شمال المدينة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عدداً من منازل المواطنين، متخذاً عدداً من منها ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق.



وقالت محافظة طوباس، في بيان مقتضب، إن الاحتلال أعلن عن فرض منع التجول في المحافظة حتى إشعار آخر، فيما قرر محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، إلغاء الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين والموظفين.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في طوباس إلغاء الدوام الوجاهي في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في محافظة طوباس، وتحويله إلى الدوام عن بعد.



وكانت قوات جيش الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من مدينة طوباس شمالي الضفة بعد عملية عسكرية استمرت أربعة أيام.



كما أجبرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدداً من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات في محيط مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.



وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، عقب عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. وفي رام الله، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم، 11 فلسطينياً، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامه قريتي، اللبن الغربي ورنتيس.



وكان الناطق باسم جيش الاحتلال أعلن مساء السبت أن العملية العسكرية الإسرائيلية «الحجارة الخمسة» لم تنته في شمال الضفة.