الأونروا: الاحتلال يحتجز مساعدات تكفي غزة 3 أشهر

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 6 آلاف شاحنة تابعة للوكالة محملة بمواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة 3 أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة لنحو 1.3 مليون فلسطيني في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.



وأضاف أبو حسنة، في تصريحات له اليوم، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا يفوق المعدل الذي كان يدخل قبل وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن هذه الكميات لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الهائل داخل القطاع.



ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع إدخال مستلزمات الصحة والمياه والمواد الغذائية، مشددا على أن معظم سكان غزة يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية، في ظل انعدام القدرة الشرائية لدى السكان.



وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية تتقدم بطلبات لإدخال مواد ضرورية مثل قطع غيار محطات التحلية والصرف الصحي والمعدات الطبية والفرق والموظفين الدوليين، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض معظم هذه الطلبات.