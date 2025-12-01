المؤتمرنت -

مخاطر تصل للوفاة... الشوافي يوجّه تحذيراً شديداً لليمنيين

حذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، المواطنين من استخدام الفحم أو الأخشاب للتدفئة في أماكن مغلقة بسبب احتمال التعرض للاختناق أو التسمم أو الإصابة بمضاعفات أخرى قد تسبب الوفاة.



وحثّ الفلكي الشوافي المزارعين على "استخدام التحريق أو تدفئة حرارية قبل نزول/ تشكل الصقيع، حتى لا تتفاقم الاضرار على المزروعات بسبب التدفئة المتأخرة بعد تشكل الصقيع خصوصاً الحرارة العالية والسريعة والقريبة من المزروعات".



وعن حالة الطقس، توقع الشوافي "استمرار موجة الصقيع بمستوى مقارب لليلة الماضية"، مشيراً إلى أن "تصنيف شدتها في نهاية المستوى الثاني -متوسط الشدة-(القريب من المستوى الثالث الشديد)، بحيث تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة على الموتفعات والأحواض الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية المحاذية".



وقال الفلكي الشوافي محذراً المزارعين، "ستكون الأجواء بفارق عن الليلة الماضية بما لا يزيد عن درجة مئوية وقد يكون إيجابي على معظم المناطق وسلبي على بعض المناطق"، منوهاً بأن "تركيز الموجة غالباً يتغير ولا يكون على نفس مناطق اليوم الماضي، حتى لو كان المؤشر إيجابي على مستوى اليمن".