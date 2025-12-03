المؤتمرنت -

اللجنة العامة للمؤتمر تؤيد قرار تكليف الراعي أمينا عاما للمؤتمر

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب خصصت لمناقشة الاوضاع على المستوى الوطني والتنظيمي.

وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح عضو اللجنة العامة رئيس مجلس الوزراء الشهيد احمد غالب الرهوي ورفاقه الشهداء وكل شهداء الوطن الذين ارتفوا جراء العدوان الامريكي الصهيوني على اليمن .

وهنأت اللجنة العامة ابناء الشعب اليمني بالعيد الثامن والخمسين لطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن في 30 نوفمبر 1967م مؤكدة ان الشعب اليمني سيسطر فصلا جديدا من النضال ضد المحتلين الجدد وسيطردهم كما طرد المحتل البريطاني من قبل .

واستعرض الشيخ يحيى الراعي امام الاجتماع التطورات على الساحة مجددا موقف المؤتمر الشعبي العام الذي يشدد على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله لمواجهة العدوان والحصار وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته واستقراره .

هذا وقد أيدت اللجنة العامة بالاجماع قرار قيادة المؤتمر العليا بتكليف الشيخ يحيى الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب امينا عاما للمؤتمر مشددة على اهمية وحدة وتماسك المؤتمر والتفافه خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئيسه الاخ صادق بن أمين ابوراس .

هذا وقد ناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.