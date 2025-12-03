الأربعاء, 03-ديسمبر-2025 الساعة: 05:17 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و117 شهيداً، و170 ألفاً و999 مصاباً

70117 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
70117 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و117 شهيداً، و170 ألفاً و999 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء بينهم أربعة ارتقوا بنيران جيش الاحتلال وآخر جرى انتشال جثمانه من تحت أنقاض أحد البنيات المدمرة، و13 مصابا، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 360 شهيدا، و922 مصابا.

كما نوهت إلى أنه تم حتى الآن انتشال 617 جثمانا لشهداء آخرين كانوا تحت ركام المساكن المهدمة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل جهودها للبحث عن بقية الضحايا العالقين تحت آلاف الأطنان من الخرسانات المكومة في كافة أطراف القطاع.








