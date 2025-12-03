الأربعاء, 03-ديسمبر-2025 الساعة: 08:22 م - آخر تحديث: 08:06 م (06: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع

6 آلاف حالة بتر جراء حرب الإبادة في غزة

المؤتمرنت -
6 آلاف حالة بتر جراء حرب الإبادة في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل "عاجلة وطويلة الأمد".

وقالت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: "6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد".

وأضافت أن 25% من إجمالي حالات البتر تعود لأطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة، مشيرة إلى أن "نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد معاناة الجرحى مبتوري الأطراف".

وتابعت الوزارة أن "معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي".

ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى "توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية".

وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة حسني مهنا، في إبريل الماضي، إلى أن المركز يُعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسّة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يُعيق تقديم الخدمات بفعالية للمصابين.

وبيّن مهنا أن الطواقم العاملة في المركز، والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانات محدودة، تُكافح يومياً لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.

وفي العاشر من أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طاول 90% من البنى التحتية المدنية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
علوم وتقنية: لماذا وكيف يجب تناول البصل يوميا؟
فنون ومنوعات: أحمد فهمي يعتذر من طليقته!
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: النفط يتراجع لليوم الثاني
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية
رياضة: برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
رياضة: السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام
رياضة: ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
مجتمع مدني: السبب الخفي وراء الصداع النصفي
فنون ومنوعات: ما سبب ابتعاد تيسير فهمي عن الفن؟
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
محافظات: البيضاء.. إتلاف 25 طناً من البضائع
أخبار: لا تدعوا الطقس يخدعكم.. الشوافي يحذّر
علوم وتقنية: 7 طرق لتخفيف آلام المفاصل
فنون ومنوعات: لبؤة تفترس شاب
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
علوم وتقنية: أفضل الطرق للنوم بسرعة
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة
رياضة: المغرب يهزم جزر القمر بثلاثية
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: 21 ألف حالة اعتقال بالضفة خلال عامين
أخبار: الأرصاد يحذّر المزارعين: خذوا احتياطاتكم
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025