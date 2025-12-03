المؤتمرنت -

أبو راس يلتقي المدير الإقليمي حميدان

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو رأس اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية حميدان محمد.



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.



وفي اللقاء أعرب نائب وزير الخارجية عن التقدير للجهود الإنسانية التي تبذلها كثير من المنظمات ومنها منظمة أطباء بلا حدود.



وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة التدخلات الصحية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيراً إلى استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة وبما يمكنها من أداء مهمتها على النحو الأمثل.



بدوره، أشاد المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية بمستوى التعاون القائم مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية وبالتسهيلات المقدمة لمنظمة أطباء بلاحدود.



وأكد استمرار المنظمة في تقديم الدعم لليمن في المجال الصحي، لما من شأنه تحسين الوضع الإنساني.