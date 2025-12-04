الخميس, 04-ديسمبر-2025 الساعة: 04:21 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء قد تكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب.

وتكون درجات الحرارة الصغرى إجمالاً أدنى من معدلاتها الطبيعية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 0 - 04 درجات مئوية ولا يُستبعد حدوث ضريب خفيف على أجزاء منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.









