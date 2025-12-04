الخميس, 04-ديسمبر-2025 الساعة: 04:21 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - 4 فوائد صحية لتناول التمر يومياً

4 فوائد صحية لتناول التمر بشكل يومي

المؤتمرنت -
4 فوائد صحية لتناول التمر بشكل يومي
التمر عبارة عن ثمرة شجرة النخيل، التي تُزرع في العديد من المناطق الاستوائية حول العالم. وقد اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.

يختلف حجم التمور باختلاف نوعها، ويتراوح لونها بين الأحمر الفاتح والأصفر الفاتح.

والتمر ذو نكهة حلوة، وهو غني ببعض العناصر الغذائية المهمة، وله فوائد متعددة، خصوصاً عند تناوله يومياً، أبرزها:

دفعة طاقة لا تؤثر على مستويات السكر بالدم
يعطي التمر دفعة من الطاقة لا تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، نظراً لانخفاض مؤشره الجلايسيمي. يقيس هذا المؤشر مدى سرعة رفع الأطعمة لسكر الدم. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل التمر، ترفع سكر الدم ببطء. يساعد تنظيم مستوى السكر في الدم على إدارة داء السكري من النوع الثاني والوقاية من أمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي
تنظم الألياف حركة الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي. ينصح الخبراء بتناول النساء 25 غراماً من الألياف يومياً، بينما يجب على الرجال تناول 38 غراماً فقط. توفر ثلاث حبات من تمر المجدول منزوع النوى 4.8 غرام من الألياف، أي ما يعادل نحو 13-19 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها.

في دراسة صغيرة، وزع الباحثون عشوائياً 22 امرأة ورجلاً لتناول سبع حبات تمر يومياً أو مزيج من الكربوهيدرات والسكر لمدة 21 يوماً. تبادل الباحثون المجموعات بعد 14 يوماً من عدم تناول أي علاج. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا التمر كانت حركتهم المعوية أكثر تواتراً.

دعم صحة القلب
تشير بعض الأدلة إلى أن المحتوى العالي من البوليفينولات في التمر قد يفيد القلب. البوليفينولات هي مركبات نشطة بيولوجياً موجودة بشكل طبيعي في النباتات. تساعد البوليفينولات الموجودة في التمر على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وخفض الكوليسترول الكلي. وكلاهما يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يوفر التمر مضادات أكسدة متنوعة ذات فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في الجسم وتؤدي إلى الأمراض.

مقارنةً بأنواع مماثلة من الفاكهة، مثل التين والخوخ المجفف، يبدو أن التمر يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.

تعزيز صحة العظام
يحتوي التمر على العديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وقد دُرست جميع هذه المعادن لأهميتها في الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: مضاعفات خطيرة لداء السكري
أخبار: أبو راس لـ"غروندبرغ": يدنا ممدودة للسلام
أخبار: اللجنة العامة للمؤتمر تعين الراعي أميناً عاماً
رياضة: مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلباو
رياضة: الأردن يتصدر بثنائية الإمارات
أخبار: أبو راس يلتقي المدير الإقليمي حميدان
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على ريف دمشق
رياضة: العراق يفتتح المشوار بثنائية في البحرين
مجتمع مدني: ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
علوم وتقنية: لماذا وكيف يجب تناول البصل يوميا؟
فنون ومنوعات: أحمد فهمي يعتذر من طليقته!
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: النفط يتراجع لليوم الثاني
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: 70117 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية
أخبار: المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات أكتوبر
أخبار: تحذير من الصقيع في 9 محافظات
رياضة: برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
رياضة: السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام
رياضة: ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
مجتمع مدني: السبب الخفي وراء الصداع النصفي
فنون ومنوعات: ما سبب ابتعاد تيسير فهمي عن الفن؟
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
محافظات: البيضاء.. إتلاف 25 طناً من البضائع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025