4 فوائد صحية لتناول التمر بشكل يومي

التمر عبارة عن ثمرة شجرة النخيل، التي تُزرع في العديد من المناطق الاستوائية حول العالم. وقد اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.



يختلف حجم التمور باختلاف نوعها، ويتراوح لونها بين الأحمر الفاتح والأصفر الفاتح.



والتمر ذو نكهة حلوة، وهو غني ببعض العناصر الغذائية المهمة، وله فوائد متعددة، خصوصاً عند تناوله يومياً، أبرزها:



دفعة طاقة لا تؤثر على مستويات السكر بالدم

يعطي التمر دفعة من الطاقة لا تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، نظراً لانخفاض مؤشره الجلايسيمي. يقيس هذا المؤشر مدى سرعة رفع الأطعمة لسكر الدم. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل التمر، ترفع سكر الدم ببطء. يساعد تنظيم مستوى السكر في الدم على إدارة داء السكري من النوع الثاني والوقاية من أمراض القلب.



تحسين صحة الجهاز الهضمي

تنظم الألياف حركة الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي. ينصح الخبراء بتناول النساء 25 غراماً من الألياف يومياً، بينما يجب على الرجال تناول 38 غراماً فقط. توفر ثلاث حبات من تمر المجدول منزوع النوى 4.8 غرام من الألياف، أي ما يعادل نحو 13-19 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها.



في دراسة صغيرة، وزع الباحثون عشوائياً 22 امرأة ورجلاً لتناول سبع حبات تمر يومياً أو مزيج من الكربوهيدرات والسكر لمدة 21 يوماً. تبادل الباحثون المجموعات بعد 14 يوماً من عدم تناول أي علاج. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا التمر كانت حركتهم المعوية أكثر تواتراً.



دعم صحة القلب

تشير بعض الأدلة إلى أن المحتوى العالي من البوليفينولات في التمر قد يفيد القلب. البوليفينولات هي مركبات نشطة بيولوجياً موجودة بشكل طبيعي في النباتات. تساعد البوليفينولات الموجودة في التمر على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وخفض الكوليسترول الكلي. وكلاهما يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب.



كما يوفر التمر مضادات أكسدة متنوعة ذات فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في الجسم وتؤدي إلى الأمراض.



مقارنةً بأنواع مماثلة من الفاكهة، مثل التين والخوخ المجفف، يبدو أن التمر يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.



تعزيز صحة العظام

يحتوي التمر على العديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وقد دُرست جميع هذه المعادن لأهميتها في الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام.*وكالات

