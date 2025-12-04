الخميس, 04-ديسمبر-2025 الساعة: 05:53 م - آخر تحديث: 05:21 م (21: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
افتتح المنتخب اليمني الأولمبي مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العراقي 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

منتخب اليمن يفتتح كأس الخليج بالفوز على العراق

منتخب اليمن يفتتح كأس الخليج بالفوز على العراق
افتتح المنتخب اليمني الأولمبي مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العراقي 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

سجل للأحمر اليمني هدفيه عبدالرحمن الخضر في الدقيقتين 28 و36، فيما أحرز للعراق هدفه الوحيد اللاعب مسلم موسى في الدقيقة 45+3.

وحصد منتخب اليمن النقاط الثلاث ليتشارك الصدارة مع نظيره الإماراتي الفائز على عُمان اليوم بهدفين نظيفين أيضا، فيما احتل المنتخبان العراقي والعماني المركزين الثالث والربع بدون نقاط

ويخوض الأحمر الأولمبي لقاءه الثاني يوم الأحد المقبل أمام نظيره الإماراتي.








