الخميس, 04-ديسمبر-2025 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:21 م (21: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - "حماس": ارتقاء 3 أسرى بسجون العدو

"حماس": ارتقاء 3 أسرى داخل سجون العدو

المؤتمرنت -
"حماس": ارتقاء 3 أسرى داخل سجون العدو
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الإعلان عن ارتقاء ثلاثة أسرى فلسطينيين داخل سجون العدو الصهيوني، دليلاً جديداً على حجم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها العدو بحق الأسرى الفلسطينيين البواسل.

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي أن ذلك دليل على وحشية ما تقوم به إدارة السجون الصهيونية من تعذيب وإهمال طبي وسياسات تنكيل، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة تُمارس بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة دولية.

وقالت: “إننا إذ ننعى الأسرى الذين تأكد ارتقاؤهم داخل سجون العدو الصهيوني، الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، والشهيد خميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، والشهيد خليل أحمد خليل هنية (35 عامًا)، وثلاثتهم من قطاع غزة، لنؤكد ضرورة التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المختفين قسريًا، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية”.

وأضافت: "نحذر من جريمة ما يتعرض له الأسرى من تعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، وإهمال طبي قاتل، واعتداءات جسدية وجنسية، فضلًا عن سياسات التنكيل والحرمان والإذلال، والاحتجاز في ظروف تمس بإنسانيتهم وكرامتهم”.

ودعت حركة "حماس"، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة مسؤلياتها وفتح تحقيق دولي في جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى، بما في ذلك حالات الإعدام الميداني والتعذيب التي أودت بحياة العشرات داخل مراكز التحقيق والسجون، والضغط بكل السبل لوقف هذه الجرائم التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: لتعزيز ذاكرتك.. تناول هذه الوجبة
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية لتناول التمر يومياً
علوم وتقنية: مضاعفات خطيرة لداء السكري
أخبار: 6 آلاف حالة بتر جراء الإبادة في غزة
أخبار: صنعاء تُفرج عن طاقم "إتيرنيتي سي"
أخبار: أبو راس لـ"غروندبرغ": يدنا ممدودة للسلام
أخبار: اللجنة العامة للمؤتمر تعين الراعي أميناً عاماً
رياضة: مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلباو
رياضة: الأردن يتصدر بثنائية الإمارات
أخبار: أبو راس يلتقي المدير الإقليمي حميدان
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على ريف دمشق
رياضة: العراق يفتتح المشوار بثنائية في البحرين
مجتمع مدني: ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
علوم وتقنية: لماذا وكيف يجب تناول البصل يوميا؟
فنون ومنوعات: أحمد فهمي يعتذر من طليقته!
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: النفط يتراجع لليوم الثاني
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: 70117 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا تسقط 100 مسيرة أوكرانية
أخبار: المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات أكتوبر
أخبار: تحذير من الصقيع في 9 محافظات
رياضة: برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
رياضة: السيتي يرفض "ريمونتادا" فولهام
رياضة: ليفركوزن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025