أخبار
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين يومياً في غزة ويصيب 18 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار

الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين يومياً في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين يومياً في غزة
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين يومياً في غزة ويصيب 18 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ما يدل على استمرار "الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، وفق وصف المركز.

وأوضح المركز في بيان، أنّ جيش الاحتلال ينفذ نمطاً ثابتاً من القتل والاستهداف المنهجي، رغم الادعاءات بوجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال تستند إلى ذرائع لتبرير جرائمها اليومية، حيث وثق المركز استشهاد 368 فلسطينياً وإصابة 932 آخرين بجراح، خلال 54 يوماً من الهدنة المعلنة.

وأشار إلى أن فريقه الميداني يوثق يومياً عمليات القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف والهدم التي تتركز داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وتمتد إلى مناطق النزوح، في ظل محاولات فرض واقع ميداني جديد من خلال تحريك هذا الخط نحو الداخل لابتلاع مزيد من أراضي القطاع.

ولفت إلى أن هذا التوسع يرفع نسبة الأراضي التي يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلى نحو 60% من مساحة القطاع، الأمر الذي يقيّد حركة السكان، ويعمّق تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي في غزة.

وسلّط المركز الضوء على المجزرة الأخيرة التي نفذها الاحتلال بحق خيام النازحين في منطقة المواصي، مساء أمس الأربعاء، مؤكداً أن القصف استهدف خيمة تؤوي عائلة واحدة، وأسفر عن استشهاد خمسة أفراد، بينهم امرأتان وطفلان، وهم: غادة محمود محمد أبو حسين (48 عاماً)، فتحي فوزي علي أبو حسين (36 عاماً)، إسراء محمد علي أبو حسين (29 عاماً)، الطفل محمد فتحي فوزي أبو حسين (10 أعوام)، الطفل بلال فتحي فوزي أبو حسين (8 أعوام).

وأكد المركز أن هذه الجريمة "تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف النازحين في مناطق يُفترض أنها آمنة، ما يعكس غياب أي التزام حقيقي بوقف إطلاق النار، واستمرار تعريض السكان لحالة من الخوف والترهيب والعقاب الجماعي، وفرض ظروف معيشية قسرية قد تدفعهم إلى مغادرة قطاع غزة ضمن مخطط التهجير القسري الناعم".

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بـ"التحرّك العاجل لفرض حماية فعالة للمدنيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومنع أي تغيير جغرافي أو ديمغرافي في القطاع، وتفعيل آليات المساءلة، بما في ذلك دعم التحقيقات الدولية المستقلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، مساء الأربعاء، انتشال خمسة جثامين لشهداء، بينهم طفلان، إضافة إلى عدد من الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد المسعفون بأن موقع الاستهداف شهد دماراً واسعاً، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.








