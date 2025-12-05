المؤتمرنت -

قصف إسرائيلي مكثّف على غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة بشكل مكثف، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مروحيات الاحتلال أطلقت نيرانا كثيفة داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر" في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قصفت مدفعيا شمال شرق المدينة.



كما قصفت طائرات الاحتلال أحياء في مدينة غزة شمالا ورفح جنوبا ومخيم المغازي في الوسط، مستهدفة منازل وبنى تحتية بشكل مباشر، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر خان يونس.



وفي الوقت نفسه، نفذ جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم حزاما ناريا في مدينة رفح، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة في المنطقة.



وتواصل إسرائيل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي منذ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، ما أدى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.