المؤتمرنت -

فلكي يمني يحذّر: برد قارس وأمطار خفيفة غداً

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي استمرار الأجواء البادرة إلى شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.



وأكد الفلكي الشوافي أن درجات حرارة الهواء المتوقعة غداً السبت فوق الصفر المئوي، ما يعني استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.



وأشار الفلكي اليمني إلى تشكل السحب على بعض المناطق من مرتفعات وهضاب داخلية وسهول ساحلية، حاثاً المزارعين ورعاة المواشي على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مزروعاتهم ومواشيهم من آثار البرد الشديد.



كما توقع الشوافي هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.