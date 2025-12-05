الجمعة, 05-ديسمبر-2025 الساعة: 11:06 م - آخر تحديث: 10:48 م (48: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي سُحبت مساء اليوم في واشنطن، عن مواجهات متوازنة، حيث ستقام مباراة الافتتاح بين المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا

نتيجة قرعة كأس العالم 2026

المؤتمرنت -
نتيجة قرعة كأس العالم 2026
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي سًحبت مساء اليوم في واشنطن، عن مواجهات متوازنة، حيث ستقام مباراة الافتتاح بين المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا.

ووقعت المنتخبات العربية في مواجهات صعبة، حيث سيلعب المنتخب المغربي في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره الأرجنتيني في أول مبارياته.

فيما تلعب السعودية مع إسبانيا وأوروغواي، ويخوض منتخب مصر اختبارات صعبة أمام إيران وبلجيكا، وأخيرًا سيصطدم المنتخب التونسي بهولندا واليابان.

وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم 2026 كاملة:
المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية- (الفائز من مباراة الملحق الدنمارك - مقدونيا - التشيك - إيرلندا).

المجموعة الثانية: كندا- المتأهل من المحلق الأوروبي (إيطاليا  - إيرلندا الشمالية - ويلز – البوسنة).- قطر - سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- هاييتي - اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة- باراغواي - أستراليا- المتأهل من تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو.

المجموعة الخامسة: ألمانيا- كوراساو - كوت ديفوار- الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- المتأهل من أوكرانيا ،السويد، بولندا، ألبانيا،- تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا- مصر - إيران- نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا- كاب فيردي - السعودية- أوروغواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- الفائز من الملحق 2 - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- الجزائر - النمسا- الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- المتأهل من الكونغو الديمقراطية، كاليدونيا الجديدة- جامايكا- أوزبكستان - كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- غانا- بنما.

وتستضيف مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وإلى 19 يوليو 2026، لأول مرة في تاريخ البطولة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: التعادل يحسم موقعة المغرب وعُمان
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: اليونيفيل تندد بالغارات على جنوب لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر
أخبار: بعد مقتل أبو شباب.. حماس تعلّق
فنون ومنوعات: آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
علوم وتقنية: خطرٌ خفيّ لنقص الحديد في الجسم
رياضة: تعادل "مجنون" بين سوريا وقطر
اقتصاد: صعود الأسهم الأوروبية
رياضة: فلسطين تخطف تعادلاً مثيراً من تونس
فنون ومنوعات: رد صادم من زينة بشأن الرجال.. ماذا قالت؟
عربي ودولي: الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين يومياً بغزة
محافظات: إب.. حملة لردم آبار يدوية مخالفة
اقتصاد: انخفاض اسعار الذهب
عربي ودولي: تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
اقتصاد: ارتفاع طفيف لأسعار النفط
عربي ودولي: حماس: ارتقاء 3 أسرى بسجون العدو
رياضة: اليمن يفتتح كأس الخليج بالفوز على العراق
أخبار: انعقاد اليوم العلمي لذوي الإعاقة بصنعاء
علوم وتقنية: لتعزيز ذاكرتك.. تناول هذه الوجبة
عربي ودولي: 12 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية لتناول التمر يومياً
عربي ودولي: تضاعف وفيات السرطان في غزة
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة
علوم وتقنية: مضاعفات خطيرة لداء السكري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025